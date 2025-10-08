Перед этим лидер команды Криштиану Роналду стал лауреатом премии Portugal Football Globes, которую основали в этом году. Форвард получил награду в категории Престиж за уникальный вклад в футбол, который спортсмен принес сборной или стране.



В своем комментарии по этому поводу 40-летний Роналду рассказал, что не воспринимает получение этой награды как символ завершения карьеры.

«Это награда не за завершение карьеры. Я воспринимаю ее как признание моего многолетнего труда, преданности и амбиций. Я люблю побеждать, поддерживать молодое поколение, которое, в свою очередь, помогает мне держать уровень и продолжать соревноваться. Именно это меня мотивирует: соперничество с молодыми. Я до сих пор имею страсть к игре.

Люди, особенно моя семья, говорят: Пора остановиться. Ты уже достиг всего. Зачем тебе еще забивать тысячу голов? Но думаю иначе. Считаю, что до сих пор приношу пользу, помогаю своему клубу и сборной — так почему бы не продолжить? Уверен, что когда завершится моя карьера, я уйду с внутренним спокойствием, потому что отдал все, что мог. Знаю, что мне осталось играть не так много лет, но постараюсь насладиться каждым моментом", — цитирует Роналду A Bola.

Отметим, что за 22 года выступлений в составе сборной Криштиану выиграл Евро-2016 и стал вице-чемпионом в 2004-м, а также дважды добыл трофей Лиги наций (2018, 2025). За свою карьеру форвард забил 946 голов на профессиональном уровне.

11 октября сборная Португалии сыграет против Ирландии, 14-го против Венгрии. Сейчас в отборе к ЧМ-2026 именно команда Роберто Мартинеса уверенно возглавляет свою группу.

Фото: flashscore.ua

