Новый контракт 40-летнего португальца с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2027 года. Действующее соглашение истекало 30 июня этого года.

Перед объявлением о продлении контракта Аль-Наср опубликовал видео с Роналду, в котором футболист заявил: «Аль-Наср — навсегда».

Португалец присоединился к Аль-Насра в конце 2022 года. С тех пор он сыграл за клуб в 98 матчах, забил 89 голов и отдал 17 голевых передач. В последнем сезоне 2024/25 он отметился 35 голами и 4 ассистами в 41 поединке.

Ранее сообщалось, что, Аль-Наср уволил главного тренера Стефано Пиоли, который проработал в клубе меньше года.