Роналду официально определился с клубом, в котором продолжит карьеру — видео

26 июня, 17:22
Поделиться:
Роналду остается в Аль-Насри (Фото: ФК Аль-Наср)

Роналду остается в Аль-Насри (Фото: ФК Аль-Наср)

Звезда футбола Криштиану Роналду продлил соглашение с саудовским Аль-Насром

Читайте также:
«Какой отец, такой и сын». Роналду похвастался наследником, который уже выше него — фото

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт 40-летнего португальца с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2027 года. Действующее соглашение истекало 30 июня этого года.

Реклама

Перед объявлением о продлении контракта Аль-Наср опубликовал видео с Роналду, в котором футболист заявил: «Аль-Наср — навсегда».

Португалец присоединился к Аль-Насра в конце 2022 года. С тех пор он сыграл за клуб в 98 матчах, забил 89 голов и отдал 17 голевых передач. В последнем сезоне 2024/25 он отметился 35 голами и 4 ассистами в 41 поединке.

Ранее сообщалось, что, Аль-Наср уволил главного тренера Стефано Пиоли, который проработал в клубе меньше года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Криштиану Роналду Футбол Аль-Наср

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies