«Не нужно обращаться к Джеки Чану». Роналду прыгнул шипами в лицо голкиперу сборной Словакии — видео

9 сентября, 09:25
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Сборная Португалии минимально победила Словакию (1:0) в матче отбора на Евро-2024.

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Единственный гол во встрече забил Бруно Фернандеш после передачи Бернардо Силвы.

Однако на 62-й минуте поединка Криштиану Роналду настолько хотел удвоить преимущество своей команды, что влетел шипами в лицо Мартину Дубровке.

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Португалец ужасно пробил по воротам, плохо попав по мячу, который покатился к голкиперу. Криштиану пытался достать круглого и прыгнул за ним в словака. За выходку арбитр «наградил» Роналду желтой карточкой.

«Людям не нужно обращаться к Джеки Чану», — написал один из пользователей Twitter.

https://twitter.com/aliusthabit/status/1700248092283740340
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Ранее португалец прошел полиграф и уверенно назвал величайшего бомбардира всех времен.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии

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