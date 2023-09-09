«Не нужно обращаться к Джеки Чану». Роналду прыгнул шипами в лицо голкиперу сборной Словакии — видео 9 сентября, 09:25 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Сборная Португалии минимально победила Словакию (1:0) в матче отбора на Евро-2024.

Единственный гол во встрече забил Бруно Фернандеш после передачи Бернардо Силвы.

Однако на 62-й минуте поединка Криштиану Роналду настолько хотел удвоить преимущество своей команды, что влетел шипами в лицо Мартину Дубровке.

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Португалец ужасно пробил по воротам, плохо попав по мячу, который покатился к голкиперу. Криштиану пытался достать круглого и прыгнул за ним в словака. За выходку арбитр «наградил» Роналду желтой карточкой.

«Людям не нужно обращаться к Джеки Чану», — написал один из пользователей Twitter.



Ранее португалец прошел полиграф и уверенно назвал величайшего бомбардира всех времен.