«Не нужно обращаться к Джеки Чану». Роналду прыгнул шипами в лицо голкиперу сборной Словакии — видео
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Сборная Португалии минимально победила Словакию (1:0) в матче отбора на Евро-2024.
Единственный гол во встрече забил Бруно Фернандеш после передачи Бернардо Силвы.
Однако на 62-й минуте поединка Криштиану Роналду настолько хотел удвоить преимущество своей команды, что влетел шипами в лицо Мартину Дубровке.
Португалец ужасно пробил по воротам, плохо попав по мячу, который покатился к голкиперу. Криштиану пытался достать круглого и прыгнул за ним в словака. За выходку арбитр «наградил» Роналду желтой карточкой.
«Людям не нужно обращаться к Джеки Чану», — написал один из пользователей Twitter.
Ранее португалец прошел полиграф и уверенно назвал величайшего бомбардира всех времен.