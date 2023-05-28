Эффект Роналду: Аль-Наср упустил чемпионский титул Саудовской Аравии 28 мая, 11:20 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Саудовский клуб не сумел выиграть национальный чемпионат, пропустив вперед Аль-Иттихад.

Лидер сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду не сумел выиграть чемпионат Саудовский Аравии.

Команда португальца заняла второе место, а чемпионом стал Аль-Иттихад, который опережает главного конкурента на пять очков за тур до конца сезона.

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Примечательно, что Роналду перебрался в Аль-Наср в зимнее трансферное окно. До момента прихода 38-летнего игрока клуб шел на первом месте.

Отметим, что форвард впервые в карьере не сумел стать обладателем трофея два сезона подряд. В последний раз Роналду выигрывал трофей в мае 2021 года, когда завоевал Кубок Италии в составе Ювентуса.

В текущем сезоне Криштиану провел 16 игр в национальном чемпионате за Аль-Наср, в которых забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что Месси превзошел голевой рекорд Роналду в Европе.