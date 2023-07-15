Попал в Книгу рекордов Гиннесса. Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

15 июля, 08:21
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Роналду — № 1 в мире (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду — № 1 в мире (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий сборной Португалии и клуба Аль-Наср (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду возглавил список спортсменов-богачей.

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Роналду вернулся на вершину рейтинга впервые с 2017 года и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого годового дохода среди спортсменов за всю историю.

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Футболист заработал 136 млн долларов. Предыдущий рекорд был у Лионеля Месси — 130 млн.

Примечательно, что зарплата Роналду составит всего 46 млн, все остальное португальцу принесли различные бонусы и рекламные контракты.

Напомним, что соседи Криштиану Роналду возмущены строительством его нового поместья.

Ранее мы писали, что бывший тренер Шахтера возглавил Аль-Наср.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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