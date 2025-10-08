Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду вошел в историю спорта.

Как сообщает Bloomberg, 40-летний футболист стал первым футбольным миллиардером. Состояние Криштиану оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Основную часть дохода Роналду составляет его зарплата в саудовском клубе. Также португалец инвестирует в недвижимость, отели и моду, имеет собственный бренд CR7.

Отмечается, что саудовские доходы футболиста не облагаются налогом, а его контракт включает такие привилегии, как доля в клубе и доступ к частному самолету.

Контракт Роналду с Аль-Насром действителен до конца июня 2027 года. В текущем сезоне он провел шесть матчей за саудовскую команду, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов.

Ранее Криштиану объяснил, почему не хочет завершить карьеру в 40 лет.