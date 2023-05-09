Роналду разозлился из-за селфи: Криштиану грубо толкнул представителя Аль-Халиджа после матча — видео 9 мая, 14:20 Роналду разозлился из-за фото (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду попал в очередной скандал в Саудовской Аравии. Ранее футболист показал непристойный жест фанатам, а сейчас неадекватно повел себя против соперников.



Роналду после ничьей (1:1) из Аль-Халидж, который находится в нижней части турнирной таблицы, толкнул работника клуба из-за банальной просьбы.

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Роналду провел на поле весь матч, гол португальца отменили из-за офсайда, а по окончании игры, когда футболисты обменивались футболками, к Криштиану подбежал представитель Аль-Халиджа. Сотрудник клуба хотел сделать фото со звездным футболистом, но тот его оттолкнул.

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Ранее сообщалось, что Месси получил предложение с чемпионата, где играет Роналду.