Досталось арбитру и стюарду. Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов — видео

23 августа, 13:45
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Португальский форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду дал волю эмоциям во время матча азиатской Лиги чемпионов против эмиратского Аль-Ахли Дубай.

В конце первого тайма Роналду выругался на арбитра, за то, что тот не назначил пенальти за игру рукой футболиста эмиратского клуба после удара португальца.

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Направляясь в раздевалку, разъяренный Роналду грубо оттолкнул стюарда, который оказался у него на пути.

Видео дня

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В итоге матч завершился победой Аль-Насра со счетом 4:2, а Роналду отметился голевым пасом.

Недавно Роналду попал в скандал в Саудовской Аравии из-за того, что перекрестился во время празднования гола, что противоречит местным законам, поскольку является демонстрацией христианства.

Перед этим португалец показал неприличный жест фанатам, которые скандировали «Месси! Месси!».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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