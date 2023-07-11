«Он войдет в историю футбола». Бывший тренер Шахтера с нетерпением ждет встречи с Роналду
Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)
Наставник Аль-Насра Луиш Каштру, который ранее тренировал донецкий Шахтер, не может дождаться начала тренировочного процесса с новым клубом.
Специалист заверил, что будет с удовольствием работать в одной команде со звездным португальцем и другими игроками клуба.
«Всегда приятно тренировать лучших в мире. Роналду войдет в историю футбола, а сейчас он в нашей команде. С большим удовольствием буду работать с ним, как и со всеми его партнерами», — цитирует Каштру издание Goal.com.
Напомним, что Каштру тренировал «горняков» с 2019 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат Украины.
Ранее сообщалось, что Роналду и Джорджина полетали на воздушном шаре и покатались на гидроциклах на фоне живописных пейзажей.