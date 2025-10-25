Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду отметился забитым мячом в поединке чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хазема (2:0).

На 88-й минуте легендарный португалец замкнул прострел Уэсли и установил окончательный результат встречи.

Для 40-летнего Роналду это юбилейный, 950-й гол в профессиональной карьере. Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), он первый игрок в истории, который достиг этой отметки.

В активе Роналду 450 голов за Реал Мадрид, 145 — за Манчестер Юнайтед, 143 — за сборную Португалии, 106 — за Аль-Наср, 101 — за Ювентус и 5 — за Спортинг.

В нынешнем сезоне Криштиану забил шесть голов в шести матчах чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Наср выиграл все поединки и возглавляет турнирную таблицу.

Роналду стал игроком саудовского клуба в декабре 2022 года.

Мы писали, что 15-летнего сына Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на товарищеский турнир.