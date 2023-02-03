Роналду забил первый гол за новый клуб и спас его от поражения — видео

3 февраля, 20:26
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Роналду забил на последних минутах (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Роналду забил на последних минутах (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился дебютным голом за аравийский Аль-Наср.

Роналду отличился голом в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фатеха.

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Португалец отправил мяч в сетку ударом с пенальти на 93-й минуте, принеся своей команде ничью 2:2.

Видео дня

https://twitter.com/JacobsBen/status/1621566679275786246

Для Роналду этот матч был третьим официальным в составе Ал-Насра.

Ранее Роналду подписал контракт с Аль-Насром до 2025 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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