«Они ничего не понимают в футболе». Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-5 в мире

40-летний португалец убежден, что Саудовская Аравия стремительно приближается к элите мирового футбола.

«Конечно, мы продолжаем развиваться. Но я считаю, что мы уже сейчас входим в топ-5 [лучших чемпионатов в мире]. Мы движемся вперед.

В последние два с половиной года мы продемонстрировали, что лига растет. Я счастлив, потому что эта лига очень конкурентная. Люди, которые никогда не играли в Саудовской Аравии и ничего не понимают в футболе, говорят, что лига не входит в топ-5.

Я на сто процентов верю в то, что говорю. Люди, которые играют в этой лиге, знают, о чем я говорю. Вот почему я хотел остаться, поскольку я верю в проект, причем не только на дистанции в два сезона, а на весь срок до 2034 года, когда в Саудовской Аравии будет чемпионат мира. И я верю, что этот чемпионат мира будет лучшим в истории", — сказал Роналду в интервью пресс-службе Аль-Насра.

Напомним, недавно Криштиану продлил контракт с Аль-Насром до 2027 года.

Португалец присоединился к Аль-Насру в начале 2023 года. С тех пор он сыграл за клуб в 105 матчах, забил 93 гола и отдал 19 голевых передач.