УЕФА исключил победителя Кубка Англии из Лиги Европы

11 июля, 22:07
Кристал Пэлас выигрывал Кубок Англии (Фото: instagram.com/cpfc)

Кристал Пэлас не сможет сыграть в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

УЕФА принял решение понизить английский клуб в Лигу конференций из-за конфликта интересов с Лионом.

У «орлов» и Лиона общий владелец — Джон Текстор. Из-за этого французы остались в Лиге Европы, а Пэлас был исключен из турнира.

Кристал Пэлас имеет право подать апелляцию на это решение. Лион при этом получил право сыграть в Лиге Европы.

Напомним, что исключение «орлов» из Лиги Европы было ожидаемым, ведь ранее Лион выиграл апелляцию в деле по поводу понижения в классе.

Отметим, что Кристал Пэлас в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Англии, обыгра в финале Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лион Лига Европы Лига конференций

