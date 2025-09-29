Соперник киевского Динамо в Лиге конференций повторил исторический рекорд перед матчем с украинским клубом

В рамках английской Премьер-лиги Кристал Пэлас в домашнем поединке сенсационно победил Ливерпуль (2:1).

Как сообщает Squawka, лондонская команда повторила клубное достижение.

Благодаря победе над чемпионом Англии команда Оливера Гласнера продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей. Это является повторением клубного рекорда.

В 18 последних матчах Кристал Пэлас победили девять раз и еще столько же сыграли вничью.

Последний раз подопечные Гласнера проигрывали еще 16 апреля в выездном поединке против Ньюкасла в АПЛ (0:5).

В следующем матче Кристал Пэлас может установить новый рекорд. 2 октября «орлы» сыграют против киевского Динамо в поединке Лиги конференций.

Напомним, что Кристал Пэлас получил наказание от УЕФА за баннер.