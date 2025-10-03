Беспроигрышная серия: Кристал Пэлас после победы над Динамо установил исторический рекорд

Как сообщает Squawka, лондонская команда установила новое клубное достижение.

Благодаря победе над чемпионом Украины команда Оливера Гласнера продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей. Это является новым рекордом для клуба.

В 19 последних матчах Кристал Пэлас одержал десять побед и девять раз сыграл вничью.

Crystal Palace have gone 19 games unbeaten across all competitions for the first time in their history.



Oliver Glasner sets a club record in the Eagles first ever game in a major European competition. 🦅 pic.twitter.com/87VI84zbMe — Squawka (@Squawka) October 2, 2025

Последний раз подопечные Оливера Гласнера уступали в середине апреля, когда в гостях проиграли Ньюкаслу в Премьер-лиге (0:5).

Отметим, что Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас.