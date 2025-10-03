Беспроигрышная серия: Кристал Пэлас после победы над Динамо установил исторический рекорд

3 октября, 07:46
Кристал Пэлас обыграл Динамо Киев (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В рамках первого тура общего этапа Лиги конференций Кристал Пэлас переиграл киевское Динамо — 2:0.

Как сообщает Squawka, лондонская команда установила новое клубное достижение.

Благодаря победе над чемпионом Украины команда Оливера Гласнера продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей. Это является новым рекордом для клуба.

В 19 последних матчах Кристал Пэлас одержал десять побед и девять раз сыграл вничью.

Последний раз подопечные Оливера Гласнера уступали в середине апреля, когда в гостях проиграли Ньюкаслу в Премьер-лиге (0:5).

Отметим, что Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас.

Редактор: Дмитрий Данец

