Экс-футболист Челси Атсу найден мертвым под завалами в Турции 18 февраля, 10:47 Ганский футболист Кристиан Атсу (Фото:Кристиан Атсу/Instagram)

Бывший игрок Челси, Эвертона, Ньюкасла и сборной Ганы Кристиан Атсу найден мертвым после землетрясения в Турции.

Об этом сообщает агент футболиста Мурат Узунмехмет.

Тело футболиста обнаружили под завалами спустя 12 дней после землетрясения. Ранее сообщалось, что игрока спасли из-под завалов одного из разрушенных домов. Однако его клуб Хатайспор опроверг эту информацию позже.

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6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

На данный момент число людей, погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 43 тысячи.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эйюп Тюркаслан.