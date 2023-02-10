Вопреки сообщениям о спасении экс-футболист Челси остается под завалами после землетрясения в Турции
Атсу пятый день под завалами (Фото:REUTERS/Scott Heppell)
Несмотря на предыдущие сообщения о спасении бывший футболист Челси и нынешний — Хатайспора Кристиан Атсу продолжает пятый день находиться под обломками домов в результате землетрясения в Турции и Сирии.
Об этом заявил заместитель главы совета директоров Хатайспора Мустафа Озат, сообщает Milliyet. Также под завалами остается спортивный директор этого же клуба Танер Савут.
«Я получил информацию, что Атсу спасли из-под завалов, но сейчас поступает информация, что Атсу и Савут остаются под завалами. Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее», — отметил функционер.
6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.
На данный момент известно о более 21 тысяче погибших в двух странах, ранены почти 80 тысяч человек.
Сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.