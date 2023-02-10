Вопреки сообщениям о спасении экс-футболист Челси остается под завалами после землетрясения в Турции

10 февраля, 23:41
Поделиться:
Атсу пятый день под завалами (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Атсу пятый день под завалами (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Несмотря на предыдущие сообщения о спасении бывший футболист Челси и нынешний — Хатайспора Кристиан Атсу продолжает пятый день находиться под обломками домов в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Об этом заявил заместитель главы совета директоров Хатайспора Мустафа Озат, сообщает Milliyet. Также под завалами остается спортивный директор этого же клуба Танер Савут.

Видео дня

Читайте также:

Последствия землетрясения в турецком городе Искендерун, где из-под завалов спасли украинку с сыном (Фото:Benoit Tessier/Reuters) Появилось видео спасения украинки и ее 4-летнего сына, которые 36 часов находились под завалами после землетрясения в Турции

«Я получил информацию, что Атсу спасли из-под завалов, но сейчас поступает информация, что Атсу и Савут остаются под завалами. Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее», — отметил функционер.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

На данный момент известно о более 21 тысяче погибших в двух странах, ранены почти 80 тысяч человек.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Турция Землетрясение Землетрясение в Турции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X