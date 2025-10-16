«Своей работой я этого заслуживаю». Зять Суркиса рассказал о желании сыграть за сборную Украины

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко футболист заявил, что его уровень и стабильная игра в составе киевлян дают основания надеяться на приглашение.

"Я не говорю, что меня должны вызывать и я должен играть в стартовом составе. Есть топ-игрок Забарный на моей позиции, который играет в лучшем клубе мира.

Конечно, хотелось. Я считаю, что меня могут вызвать поехать с национальной командой на сбор. Мне кажется, своей работой я этого заслуживаю. Но я об этом вообще не думаю. Когда увижу список и там будет мое имя, я об этом подумаю: «Круто, я до этого дошел своей работой».

Но я все равно понимаю, что люди у нас в стране так же могут смотреть на меня с призмы того, чей я родственник", — сказал Биловар.

Биловар дебютировал за первую команду Динамо в 2023 году. В том же году женился на дочери Игоря Суркиса Яне.

Также Биловар, который родился в Венгрии, признался, что иногда задумывается о смене гражданства.