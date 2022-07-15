Манчестер Юнайтед подписал звездного футболиста, который едва не умер во время Евро-2020

15 июля, 22:26
Эриксен подписал контракт на три года (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Эриксен подписал контракт на три года (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Манчестер Юнайтед объявил о подписании с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца во время матча группового этапа чемпионата Европы-2020 со сборной Финляндии.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 30-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Поскольку контракт Эриксена с его английским Брентфордом закончился этим летом, переход состоялся на бесплатной основе.

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Ранее полузащитник также выступал за амстердамский Аякс, лондонский Тоттенхэм и миланский Интер.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. Позже футболист очнулся и оказалось, что он пережил остановку сердца. После этого ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В начале 2022 года игрок заявил, что планирует вернуться в футбол, а его цель — сыграть на чемпионате мира в Катаре.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед

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