«Приятно познакомиться». Сын Андрея Шевченко встретился с Месси — фото 27 июня, 11:13 Кристиан и Лионель (Фото:instagram.com/kristianms7)

Кристиан Шевченко похвастался в соцсетях фотографией с легендарным аргентинцем.



Лионель Месси продолжит свою карьеру в США, где он подписал контракт с клубом Интер Майами. Вероятно, на пляже в Майами с Лионелем встретился сын Андрея Шевченко.

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Кристиан поделился в Instagram фотографией с Месси.

«Приятно познакомиться», — подписал снимок Шевченко-младший.





Ранее мы писали, что Кристиан Шевченко забил гол в матче за английский Уотфорд.

А в конце мая Кристиан вместе с отцом побывал в Киеве.