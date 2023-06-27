«Приятно познакомиться». Сын Андрея Шевченко встретился с Месси — фото
Кристиан и Лионель (Фото:instagram.com/kristianms7)
Кристиан Шевченко похвастался в соцсетях фотографией с легендарным аргентинцем.
Лионель Месси продолжит свою карьеру в США, где он подписал контракт с клубом Интер Майами. Вероятно, на пляже в Майами с Лионелем встретился сын Андрея Шевченко.
Кристиан поделился в Instagram фотографией с Месси.
«Приятно познакомиться», — подписал снимок Шевченко-младший.
Ранее мы писали, что Кристиан Шевченко забил гол в матче за английский Уотфорд.
А в конце мая Кристиан вместе с отцом побывал в Киеве.