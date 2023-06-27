«Приятно познакомиться». Сын Андрея Шевченко встретился с Месси — фото

27 июня, 11:13
Поделиться:
Кристиан и Лионель (Фото:instagram.com/kristianms7)

Кристиан и Лионель (Фото:instagram.com/kristianms7)

Кристиан Шевченко похвастался в соцсетях фотографией с легендарным аргентинцем.

Лионель Месси продолжит свою карьеру в США, где он подписал контракт с клубом Интер Майами. Вероятно, на пляже в Майами с Лионелем встретился сын Андрея Шевченко.

Видео дня

Кристиан поделился в Instagram фотографией с Месси.

«Приятно познакомиться», — подписал снимок Шевченко-младший.


Ранее мы писали, что Кристиан Шевченко забил гол в матче за английский Уотфорд.

А в конце мая Кристиан вместе с отцом побывал в Киеве.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Лионель Месси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X