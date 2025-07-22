Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом
Кристиан Шевченко может сыграть в Чемпионшипе в этом сезоне (Фото: ФК Уотфорд)
Украинский футболист Кристиан Шевченко подписал профессиональный контракт с Уотфордом, который выступает в Чемпионшипе (вторая по рангу лига в Англии).
Об этом говорится на сайте английского клуба.
Сообщается, что 12 игроков академии Шершней подписали профессиональные контракты. Среди них — 18-летний сын Андрея Шевченко. Кристиан заключил соглашение продолжительностью на 1 год с опцией продления еще на один. В профайле форварда указано: «Быстрый, энергичный нападающий с исключительным стилем игры».
В прошлом сезоне Шевченко-младший забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
Отметим, что в начале прошлого года сын легендарного футболиста получил украинское гражданство. А уже 20 марта дебютировал в составе юношеской сборной Украины в матче против Северной Македонии. Вместе с Сине-желтыми Кристиан стал полуфиналистом Евро-2024 среди команд U-19.
