«В Англии просто так не играют». Маркевич высказался о сыне Шевченко в сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вызов игрока молодежной команды Уотфорда Кристиана Шевченко в сборную Украины U-20 на чемпионат мира.

В первом матче турнира подопечные Дмитрия Михайленко победили сверстников из Южной Кореи (2:1), однако сын легендарного футболиста Андрея Шевченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Реклама

Следующий матч «сине-желтые» проведут 30 октября против Панамы.

В интервью Украинскому футболу Маркевич отметил, что не знает, рассчитывает ли на него тренер на чемпионате мира, однако уверен в хорошем уровне игрока.

— Обычно победный состав не меняют. Как думаете, Михайленко прибегнет к ротации?

Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру.

— А как же Кристиан Шевченко, что зря сына президента УАФ в сборную вызвали? Рассчитывает на него Михайленко, или вызвали под сине-желтые знамена ради галочки?

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако, я думаю, что у него хороший уровень, он же не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, хоть ты и с фамилией Шевченко, хоть с какой-то другой, — сказал Маркевич.

Отметим что Кристиан Шевченко получил украинское гражданство в 2024 году.

Ранее мы писали, что Ребров вернет в сборную Украины легионера и футболиста Динамо.