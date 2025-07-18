«Он много лет проработал с Гвардиолой». Легендарный форвард спрогнозировал победителя английской Премьер-лиги в новом сезоне

Легендарный экс-нападающий Интер и сборной Италии Кристиан Вьери пророчит успех лондонскому Челси, который стал победителем клубного чемпионата мира , разгромив ПСЖ (3:0).

По мнению Вьери, Челси в следующем сезоне не только выиграет английскую Премьер-лигу, но и поборется за победу в Лиге чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянец особо отметил влияние на команду главного тренера Энцо Марески.

Реклама

«Мареска не просто хорош. Он много лет проработал с Гвардиолой, и это заметно. Он добился победы не только за счет высокого прессинга, но и за счет владения мячом, организованного футбола, быстрых, качественных игроков, а также их силы, что всегда является плюсом.

На мой взгляд, в следующем году Челси выиграет Премьер-лигу и поборется за победу в Лиге чемпионов", — сказал Вьери.

Ранее сообщалось, что Челси покорилось уникальное достижение после победы на клубном ЧМ-2025.