Звездный футболист, переживший остановку сердца, вернулся в сборную Дании

15 марта, 15:00
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Кристиан Эриксен не выступал за Данию с 12 июня 2021 года (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Кристиан Эриксен не выступал за Данию с 12 июня 2021 года (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время Евро-2020, после длительного перерыва снова был вызван в сборную Дании.

Эриксен оказался в списке из 23-х футболистов, вызванных главным тренером сборной Дании Каспером Хюльмандом на товарищеские матчи против Нидерландов и Сербии.

Эриксен вернулся в национальную команду впервые после остановки сердца в матче чемпионата Европы-2020 против Финляндии 12 июня 2021 года.

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Дания сыграет с Нидерландами 26 марта в Амстердаме, а с Сербией встретится 29 марта в Копенгагене.

Недавно Эриксен подписал контракт с английским Брентфордом.

Перед этим футболист заявил, что его цель – сыграть на чемпионате мира в Катаре.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Сборная Дании

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