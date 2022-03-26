Поможем героическому городу вместе! Для помощи жителям Сум Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный оккупантами матч

26 марта, 00:01
Цей матеріал також доступний українською
Виртуальный матч состоится 26 марта (Фото:ФК Кривбасс)

Виртуальный матч состоится 26 марта (Фото:ФК Кривбасс)

Футбольный клуб Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянс Сумы 26 марта.

На своем официальном сайте клуб из Кривого Рога отметил, что открыл продажу билетов с благотворительной целью по этой ссылке.

Все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Сум. Также Кривбасс удвоит сумму, полученную от продажи виртуальных пропусков.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=VgXKQAmN_e8

Клуб также призвал делиться этим сообщением со своими знакомыми в Украине и за рубежом, чтобы поддержать украинцев в это трудное время.

Ранее Кривбасс аналогичным образом продавал виртуальные билеты на матч женской команды Кривбасс с Мариуполем, чтобы собрать средства в помощь героическому городу Мариуполь.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сумы ФК Кривбасс

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ