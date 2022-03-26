Поможем героическому городу вместе! Для помощи жителям Сум Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный оккупантами матч 26 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Виртуальный матч состоится 26 марта (Фото:ФК Кривбасс)

Футбольный клуб Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянс Сумы 26 марта.



На своем официальном сайте клуб из Кривого Рога отметил, что открыл продажу билетов с благотворительной целью по этой ссылке.

Все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Сум. Также Кривбасс удвоит сумму, полученную от продажи виртуальных пропусков.

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Клуб также призвал делиться этим сообщением со своими знакомыми в Украине и за рубежом, чтобы поддержать украинцев в это трудное время.

Ранее Кривбасс аналогичным образом продавал виртуальные билеты на матч женской команды Кривбасс с Мариуполем, чтобы собрать средства в помощь героическому городу Мариуполь.