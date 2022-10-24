Украинская Премьер-лига. Кривбасс впервые выиграл и покинул зону вылета 24 октября, 16:29 Кривбасс и Ингулец продолжают находиться в нижней части турнирной таблицы (Фото:Украинская Премьер-лига)

Криворожский Кривбасс одержал победу над Ингульцом в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.



Номинальные хозяева дважды поразили ворота гостей после того, как соперник остался в меньшинстве за полчаса до конца поединка.

Три очка Кривбассу принесли результативные удары Романа Дебелко, который оформил дубль. Ингулец смог ответить лишь голом Даниила Кравчука.

Видео дня

Кривбасс — Ингулец 2:1

Голы: Дебелко, 72, 75 — Кравчук, 78

Удаление: Смоляков, 61 (Ингулец)

Победа позволила Кривбассу набрать шесть очков и покинуть зону вылета.

Турнирная таблица

Фото: football.ua

Накануне киевское Динамо потеряло очки, а Днепр-1 укрепил лидерство в турнирной таблице.

НВ