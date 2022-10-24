Украинская Премьер-лига. Кривбасс впервые выиграл и покинул зону вылета
Кривбасс и Ингулец продолжают находиться в нижней части турнирной таблицы (Фото:Украинская Премьер-лига)
Криворожский Кривбасс одержал победу над Ингульцом в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.
Номинальные хозяева дважды поразили ворота гостей после того, как соперник остался в меньшинстве за полчаса до конца поединка.
Три очка Кривбассу принесли результативные удары Романа Дебелко, который оформил дубль. Ингулец смог ответить лишь голом Даниила Кравчука.
Кривбасс — Ингулец 2:1
Голы: Дебелко, 72, 75 — Кравчук, 78
Удаление: Смоляков, 61 (Ингулец)
Победа позволила Кривбассу набрать шесть очков и покинуть зону вылета.
Турнирная таблица
Накануне киевское Динамо потеряло очки, а Днепр-1 укрепил лидерство в турнирной таблице.
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