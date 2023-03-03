Новичок украинской Премьер-лиги благодаря победе поднялся на шестое место — видео

3 марта, 21:17
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Кривбасс одержал минимальную победу (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс одержал минимальную победу (Фото:ФК Кривбасс)

В футбольной украинской Премьер-лиге (УПЛ) стартовал 16-й тур.

Новичок высшего дивизиона страны Кривбасс принимал на своем поле Колос из Коваливки и одержал минимальную победу — 1:0.

Для того, чтобы пробить ворота клуба из Киевской области криворожской команде понадобился час игрового времени.

Видео дня

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На 60-й минуте сын главного тренера Кривбасса Юрия Вернидуба Виталий отличился голом после передачи Артура Микитишина.

Этот успех позволил криворожанам подняться на шестое место. Колос занимает седьмую позицию с отставанием в один балл от своего обидчика.

Кривбасс — Колос 1:0

Гол: Вернидуб, 60

https://www.youtube.com/watch?v=FeXZYhXVy98

Турнирная таблица УПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Шахтер уверенно обыграл Минай со счетом 4:1 в перенесенном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Кривбасс ФК Колос

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