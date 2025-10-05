Фантастика в УПЛ: вратарь отметился автоголом, после того, как футболист соперника пробил с центра поля вместо розыгрыша — видео
Кемкин не ожидал такого удара (Фото: ФК Кривбасс)
В матче 8-го тура чемпионата Украины Кривбасс — Кудровка (3:1) гости забили невероятный гол.
На 89-й минуте, сразу после третьего пропущенного гола, игрок Кудровки неожиданно решил не разыгрывать мяч в центре поля, а нанес удар по воротам.
Такая авантюра принесла плоды — мяч попал в перекладину и срикошетил в голкипера Кривбасса Андрея Кемкина, от которого отскочил в сетку. В конце концов взятие ворот записали как автогол голкипера.
Ранее украинский футболист Александр Сирота забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем.