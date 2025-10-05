На 89-й минуте, сразу после третьего пропущенного гола, игрок Кудровки неожиданно решил не разыгрывать мяч в центре поля, а нанес удар по воротам.

Такая авантюра принесла плоды — мяч попал в перекладину и срикошетил в голкипера Кривбасса Андрея Кемкина, от которого отскочил в сетку. В конце концов взятие ворот записали как автогол голкипера.

