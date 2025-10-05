Фантастика в УПЛ: вратарь отметился автоголом, после того, как футболист соперника пробил с центра поля вместо розыгрыша — видео

5 октября, 16:10
Поделиться:
Кемкин не ожидал такого удара (Фото: ФК Кривбасс)

Кемкин не ожидал такого удара (Фото: ФК Кривбасс)

В матче 8-го тура чемпионата Украины Кривбасс — Кудровка (3:1) гости забили невероятный гол.

На 89-й минуте, сразу после третьего пропущенного гола, игрок Кудровки неожиданно решил не разыгрывать мяч в центре поля, а нанес удар по воротам.

Читайте также:
Футболист сборной Украины забил дебютный гол в МЛС, но его клуб проиграл — видео

Такая авантюра принесла плоды — мяч попал в перекладину и срикошетил в голкипера Кривбасса Андрея Кемкина, от которого отскочил в сетку. В конце концов взятие ворот записали как автогол голкипера.

Реклама

Ранее украинский футболист Александр Сирота забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбольные курьезы Футбол ФК Кудровка ФК Кривбасс Премьер-лига Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies