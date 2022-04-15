Помощь Харькову. Кривбасс продает виртуальные билеты на сорванный из-за оккупантов матч с Металлистом 15 апреля, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Билеты стоят от 50 до 10 000 гривен (Фото:ФК Кривбасс)

Криворожский Кривбасс призвал покупать виртуальные билеты на матч против харьковского Металлиста, чтобы помочь Харькову.

Как сообщает официальный сайт Кривбасса, приобрести билеты можно по этой ссылке.

Матч Первой лиги между Кривбассом и Металлистом должен был состояться в Харькове 16 апреля, однако из-за вторжения России в Украину чемпионат пришлось приостановить, а матч перенести на неопределенный срок.

Видео дня

Кривбасс предлагает болельщикам таки купить билеты на этот поединок, а доход будет направлен на помощь Харькову. Цена виртуального билета — от 50 до 10 000 гривен.

Также можно помочь Харькову, приобретя виртуальные билеты на матч между женскими командами Жилстрой-1 и ЖФК.

Ранее сообщалось, что Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянса из Сум, который должен был состояться 26 марта.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.