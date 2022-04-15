Помощь Харькову. Кривбасс продает виртуальные билеты на сорванный из-за оккупантов матч с Металлистом
Билеты стоят от 50 до 10 000 гривен (Фото:ФК Кривбасс)
Криворожский Кривбасс призвал покупать виртуальные билеты на матч против харьковского Металлиста, чтобы помочь Харькову.
Как сообщает официальный сайт Кривбасса, приобрести билеты можно по этой ссылке.
Матч Первой лиги между Кривбассом и Металлистом должен был состояться в Харькове 16 апреля, однако из-за вторжения России в Украину чемпионат пришлось приостановить, а матч перенести на неопределенный срок.
Кривбасс предлагает болельщикам таки купить билеты на этот поединок, а доход будет направлен на помощь Харькову. Цена виртуального билета — от 50 до 10 000 гривен.
Также можно помочь Харькову, приобретя виртуальные билеты на матч между женскими командами Жилстрой-1 и ЖФК.
Ранее сообщалось, что Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянса из Сум, который должен был состояться 26 марта.
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