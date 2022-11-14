Украинская Премьер-лига. Металлист проиграл Кривбассу, Черноморец покинул последнее место — видео 14 ноября, 17:07 Металлист минимально уступил Кривбассу (Фото:ФК Кривбасс)

Сегодня, 14 ноября, состоялись три заключительных матча 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Кривбасс благодаря единственному голу Волошина обыграл Металлист со счетом 1:0 и покинул зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку.

Черноморец обыграл Львов 2:0, одержав вторую победу подряд, что позволило одесситам подняться с последнего места на 14-ю позицию.

Видео дня

В еще одном матче дня Минай благодаря голу-красавцу Трубочкину спасся от поражения Руху — 1:1.

Результаты матчей:

Металлист — Кривбасс 0:1

Гол: Волошин, 73

Черноморец — Львов 2:0

Голы: Ермаков, 67, Войтиховский, 80

Рух — Минай 1:1

Гол: Климчук, 23 (пен) — Трубочкин, 63

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Динамо, Шахтер и Днепр-1 синхронно потеряли очки.