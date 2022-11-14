Украинская Премьер-лига. Металлист проиграл Кривбассу, Черноморец покинул последнее место — видео
Металлист минимально уступил Кривбассу (Фото:ФК Кривбасс)
Сегодня, 14 ноября, состоялись три заключительных матча 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Кривбасс благодаря единственному голу Волошина обыграл Металлист со счетом 1:0 и покинул зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку.
Черноморец обыграл Львов 2:0, одержав вторую победу подряд, что позволило одесситам подняться с последнего места на 14-ю позицию.
В еще одном матче дня Минай благодаря голу-красавцу Трубочкину спасся от поражения Руху — 1:1.
Результаты матчей:
Металлист — Кривбасс 0:1
Гол: Волошин, 73
Черноморец — Львов 2:0
Голы: Ермаков, 67, Войтиховский, 80
Рух — Минай 1:1
Гол: Климчук, 23 (пен) — Трубочкин, 63
Турнирная таблица
Накануне Динамо, Шахтер и Днепр-1 синхронно потеряли очки.