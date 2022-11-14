Украинская Премьер-лига. Металлист проиграл Кривбассу, Черноморец покинул последнее место — видео

14 ноября, 17:07
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Металлист минимально уступил Кривбассу (Фото:ФК Кривбасс)

Металлист минимально уступил Кривбассу (Фото:ФК Кривбасс)

Сегодня, 14 ноября, состоялись три заключительных матча 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Кривбасс благодаря единственному голу Волошина обыграл Металлист со счетом 1:0 и покинул зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку.

Черноморец обыграл Львов 2:0, одержав вторую победу подряд, что позволило одесситам подняться с последнего места на 14-ю позицию.

Видео дня

В еще одном матче дня Минай благодаря голу-красавцу Трубочкину спасся от поражения Руху — 1:1.

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Результаты матчей:

Металлист — Кривбасс 0:1
Гол: Волошин, 73

https://www.youtube.com/watch?v=vch5lW9EbFU&ab_channel=FootballHub

Черноморец — Львов 2:0
Голы: Ермаков, 67, Войтиховский, 80

https://www.youtube.com/watch?v=zcRoYqjqbac&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Рух — Минай 1:1
Гол: Климчук, 23 (пен) — Трубочкин, 63

https://www.youtube.com/watch?v=NJSGFTZelaE&ab_channel=FootballHub

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Динамо, Шахтер и Днепр-1 синхронно потеряли очки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) Метталист ФК Кривбасс ФК Львов ФК Рух ФК Минай

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