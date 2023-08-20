Шесть голов и три удаления. Шахтер в невероятном матче упустил победу в Кривом Роге

20 августа, 21:14
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Кривбасс — Шахтер (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс — Шахтер (Фото:ФК Кривбасс)

В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Кривбасс на своем поле отобрал очки у Шахтера (3:3).

«Горняки» открыли счет на восьмой минуте после точного удара Кащука. Через несколько минут Криськив удвоил преимущество Шахтера.

ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Криворожский клуб не собирался сдаваться и отыграл один мяч на 24 минуте — Хомченовский забил после паса Дибанго.

Видео дня

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До перерыва команды забили еще по разу: Криськив оформил дубль, а Кожушко вновь довел отставание до минимума после передачи Дибанго.

ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Во втором тайме Бескоровайный поразил ворота Шахтера, что позволило сравнять счет.

До конца встречи команды не остались в полном составе: Хомченовский и Бондаренко были удалены за грубую игру. Кроме того, Дмитрий Чигринский получил две желтые карточки в компенсированное время.

Несмотря на изменения в составе, Кривбасс и Шахтер больше не забивали.

Кривбасс — Шахтер 3:3
Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 — Кащук, 8, Криськив, 18, 43

Удаления: Хомченовский, 74 (грубая игра) — Бондаренко, 85 (грубая игра), Чигринский, 95 (вторая желтая карточка)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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В следующем туре Кривбасс сыграет с Оболонью, а Шахтер встретится с Колосом.

Ранее сообщалось, что Динамо сенсационно проиграло в Одессе.

Отметим, что главный тренер Днепра-1 подал в отставку после сенсационно поражения в УПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины ФК Шахтер ФК Кривбасс

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