Шесть голов и три удаления. Шахтер в невероятном матче упустил победу в Кривом Роге
Кривбасс — Шахтер (Фото:ФК Кривбасс)
В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Кривбасс на своем поле отобрал очки у Шахтера (3:3).
«Горняки» открыли счет на восьмой минуте после точного удара Кащука. Через несколько минут Криськив удвоил преимущество Шахтера.
Криворожский клуб не собирался сдаваться и отыграл один мяч на 24 минуте — Хомченовский забил после паса Дибанго.
До перерыва команды забили еще по разу: Криськив оформил дубль, а Кожушко вновь довел отставание до минимума после передачи Дибанго.
Во втором тайме Бескоровайный поразил ворота Шахтера, что позволило сравнять счет.
До конца встречи команды не остались в полном составе: Хомченовский и Бондаренко были удалены за грубую игру. Кроме того, Дмитрий Чигринский получил две желтые карточки в компенсированное время.
Несмотря на изменения в составе, Кривбасс и Шахтер больше не забивали.
Кривбасс — Шахтер 3:3
Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 — Кащук, 8, Криськив, 18, 43
Удаления: Хомченовский, 74 (грубая игра) — Бондаренко, 85 (грубая игра), Чигринский, 95 (вторая желтая карточка)
Турнирная таблица
В следующем туре Кривбасс сыграет с Оболонью, а Шахтер встретится с Колосом.
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