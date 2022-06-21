«Виносив Реал, з перших днів у ЗСУ». Кривбасс ярко представил нового тренера клипом по мотивам хита «Орка тіло ляже в грунт» — видео 21 июня, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Юрий Вернидуб будет совмещать работу в Кривбассе со службой в ВСУ (Фото:ФК Кривбасс)

Новичок украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс оригинально представил нового главного тернера клуба Юрия Вернидуба, который с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

По случаю подписания с Вернидубом трехлетнего контракта клуб выпустил клип по мотивам хита Chico & Qatoshi «Орка тіло ляже в грунт — допоможе ЗСУ».

«Формат объявления Юрия Николаевича в качестве главного тренера был выбран не случайно, ведь песня „Допоможе ЗСУ“ – тоже является одним из символов нашего героического противостояния. Кстати, отдельное спасибо ребятам Chico & Qatoshi за то, что специально для нашего клуба записали эксклюзивный вариант этого трека», — сказал вице-президент клуба Артем Гагарин.

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"Виносив Реал, з перших днів у ЗСУ", - так клуб вспомнил успехи Вернидуба во главе молдавского Шерифа, когда тот побеждал мадридского гранда в Лиге чемпионов, а после полномасштабного вторжения РФ вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.



Вернидуб с 2021 года возглавлял молдавский Шериф, однако после начала полномасштабного вторжения РФ вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, а клуб из Тирасполя впоследствии объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером.

Сообщалось, что работу в Кривбассе Вернидуб будет совмещать с военной службой.

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