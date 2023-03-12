«Русни п**да». Клуб украинской Премьер-лиги креативно закрыл логотип бывшего спонсора, сотрудничающего с россиянами — фото
Кривбасс уступил Шахтеру на своем поле (Фото:ФК Кривбасс)
Криворожский Кривбасс во время матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:3) заклеил на футболках логотип своего бывшего технического спонсора Joma, начавшего сотрудничать с российским Зенитом.
Футболисты Кривбасса вышли на поединок в футболках с надписью «русни п**да» на месте логотипа Joma, сообщает Zorya Londonsk в Twitter.
Клуб приостановил выполнение своих рекламных обязательств перед Joma после того, как новую форму от компании презентовал санкт-петербургский Зенит.
Кроме этого игроки Кривбасса вышли на матч в специальных футболках в память об ультрас криворожской команды, отдавших жизнь за Украину в войне против России.
Ранее Кривбасс представил нового наставника клуба Юрия Вернидуба клипом по мотивам хита Chico & Qatoshi «Орка тіло ляже в грунт – допоможе ЗСУ».