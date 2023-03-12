«Русни п**да». Клуб украинской Премьер-лиги креативно закрыл логотип бывшего спонсора, сотрудничающего с россиянами — фото

12 марта, 19:02
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Кривбасс уступил Шахтеру на своем поле (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс уступил Шахтеру на своем поле (Фото:ФК Кривбасс)

Криворожский Кривбасс во время матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:3) заклеил на футболках логотип своего бывшего технического спонсора Joma, начавшего сотрудничать с российским Зенитом.

Футболисты Кривбасса вышли на поединок в футболках с надписью «русни п**да» на месте логотипа Joma, сообщает Zorya Londonsk в Twitter.

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Клуб приостановил выполнение своих рекламных обязательств перед Joma после того, как новую форму от компании презентовал санкт-петербургский Зенит.

Видео дня

https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1634941592783183874?cxt=HHwWhIDTpeytvbAtAAAA

Кроме этого игроки Кривбасса вышли на матч в специальных футболках в память об ультрас криворожской команды, отдавших жизнь за Украину в войне против России.

Ранее Кривбасс представил нового наставника клуба Юрия Вернидуба клипом по мотивам хита Chico & Qatoshi «Орка тіло ляже в грунт – допоможе ЗСУ».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Зенит ФК Кривбасс

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