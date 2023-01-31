Легенда Шахтера официально перешел в клуб Бекхэма 31 января, 22:22 Кривцов подписал контракт до конца сезона-2024 (Фото:Интер Майами via Twitter)

Интер Майами, президентом которого является культовый английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, объявил о подписании защитника Шахтера Сергея Кривцова.



Как сообщает официальный сайт команды североамериканской лиги МЛС, 31-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2024 с опцией продления еще на один сезон.

Трансфер посредством своего ресурса также подтвердил донецкий клуб, опубликовав прощание с игроком, которого назвал своей легендой.

Видео дня

Интер Майами тренирует бывший партнер Бекхэма по Манчестер Юнайтед Фил Невилл.

Кривцов выступал за Шахтер с 2010 года. За это время он выиграл с командой 22 трофея: восемь титулов чемпиона Украины, семь Кубков Украины и семь Суперкубков Украины.

Ранее Шахтер покинул нападающий Оларенважу Кайоде, который перешел в турецкий Умраниеспор.