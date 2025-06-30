«Боялись зайти в раздевалку». Сергей Кривцов рассказал о статусе Месси в Интер Майами

Бывший защитник Интер Майами Сергей Кривцов вспомнил, как во флоридском клубе отреагировали на приход легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси летом 2023 года.

По словам украинца, атмосфера в команде кардинально изменилась с появлением такой фигуры, как Месси.

«Были слухи, что Месси приедет, потому что он несчастлив в Париже. Мы с пацанами шутили на эту тему, что он нам бутсы будет носить.

Когда он пришел в команду, то я чувствовал себя будто в музее мадам Тюссо. Я на него смотрю и не понимаю, что вот он здесь в моей команде, мы будем партнерами по команде.

У нас был массажист, который зашел [в раздевалку] и просто смотрел на Месси, клянусь. Полчаса стоял в проходе и смотрел.

Китмены заходили в раздевалку что-то там взять, видели его и говорят «Б***ь, он здесь». Они выходили и боялись зайти в раздевалку", — сказал Кривцов в подкасте Дениса Бойко.

Напомним, украинский защитник покинул Интер Майами в конце 2024 года после завершения контракта.

34-летний Кривцов сыграл за американский клуб 63 матча, в которых забил два гола и отдал один ассист. В 2023 году Сергей выиграл с Интер Майами Кубок лиг.