«В курсе ситуации». Украинский одноклубник Месси рассказал об отношении аргентинца к войне РФ против Украины 4 сентября, 14:55 Сергей Кривцов (Фото:ФК Интер Майами)

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов рассказал о своих звездных одноклубниках Лионеле Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсе.

Кривцов признался, что для него стало неожиданностью, когда Интер Майами подписал таких легенд современного футбола, сообщает УПЛ ТВ.

«Когда я подписывал контракт, то имел инсайд, что Бускетс присоединится вскоре, а также были разговоры о Лео. На 100% не был уверен, что это произойдет, но надеялся.

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Это большая возможность тренироваться и играть с такими футболистами, которые выиграли в футболе все. Дает возможность учиться новому и приобретать опыт. Все увидели, насколько изменились результаты Интера в последних десяти матчах и, думаю, что в этом весомый вклад этих ребят", — сказал Кривцов.



Экс-игрок Шахтера рассказал, что сейчас его общение со звездными одноклубниками ограничено, поскольку английским владеет только Бускетса, и добавил, что они, в том числе и Месси, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами.

«Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают», — рассказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что личный охранник Месси во время матча спас игрока от фаната, который неожиданно выбежал на поле.