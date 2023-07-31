«Ненавидим всех вас». Клуб украинской Премьер-лиги эмоционально отреагировал на обстрел родного города

31 июля, 12:45
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Кривбасс начал новый сезон с поражения от Александрии (0:1) (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс начал новый сезон с поражения от Александрии (0:1) (Фото:ФК Кривбасс)

Футбольный клуб украинской Премьер-лиги Кривбасс прокомментировали ракетный обстрел Кривого Рога.

Пресс-служба Кривбасса опубликовала пост в официальном аккаунте в Instagram, осудив циничный удар россиян по многоэтажке и учебному заведению, в результате чего есть погибшие и десятки пострадавших, среди которых — дети.

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«31/07/23. Никогда не простим. Ненавидим всех вас. Россия — государство-террорист», — говорится в сообщении Кривбасса.

Ранее футболисты Кривбасса записали патриотическую песню, на которую их вдохновили воины УПА.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Обстрел Премьер-лига Украины Кривой Рог Война в Украине ФК Кривбасс Война России против Украины

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