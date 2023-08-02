Трагическая смерть: в Коста-Рике крокодил съел футболиста — фото 2 августа, 22:15 Хесус Лопес Ортис (Фото:Deportivo Río Cañas)

Игрок любительского футбольного клуба Депортиво Рио Канас Хесус Лопес Ортис стал жертвой животного.

Как сообщает Mundo Deportivo, 29-летний футболист решил окунуться в воду в жаркую погоду в провинции Гуанакасте на реке Каньяс.

Ортис зашел в воду, где на него напал крокодил. Футболист не смог уплыть от хищника, в результате чего скончался.

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Фото: Mundo Deportivo

Полицейским, прибывшим на место происшествия, пришлось застрелить рептилию, чтобы достать тело из реки.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего игрока Хесуса Лопеса Ортиса, душа которого отошла к Богу. Покойся с миром — мы присоединяемся к боли всей твоей семьи», — говорится в заявлении клуба.

У Ортиса остались двое несовершеннолетних детей. Футбольный клуб помог организовать похороны, которые посетили около тысячи людей.

Ранее сообщалось, что знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой ограбления.