Жена украинского футболиста оскандалилась позорным заявлением о «российском» Крыме — игрок извинился 25 мая, 12:22 Жена Игоря Литовки родом из Севастополя (Фото:Игорь Литовка via Instagram)

Елена Литовка, жена украинского вратаря Игоря Литовки, выступающего за узбекский Андижан, влипла в скандал, назвав Крым «российским».

Елена прокомментировала в Instagram видео с президентом Украины Владимиром Зеленским о деградации Крыма после российской аннексии, в котором высказала шокирующую позицию, что полуостров якобы справедливо оказался в составе России, сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

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«Я считаю, что если кого-то не устраивает, что Крым перешел в состав РФ — может собрать вещи и уехать. А это была воля народа, а не военным путем», — написала Елена.

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

Заявление вызвало горячую дискуссию, после чего девушка закрыла аккаунт и удалила комментарий.

Интересно, что Елена родила ребенка в Киеве после вторжения России и делала посты в Instagram в поддержку Украины, из-за чего ее заявление вызвало еще большее удивление.



Фото: Telegram-канал Крымский ветер

Позже за свою жену вступился сам футболист, который попытался оправдать ее резонансное высказывание.

«Моя жена — не публичный человек, поэтому я отвечу за нее. Был поражен и удивлен, даже не знаю какие подобрать слова. Она не это имела в виду, просто неправильно сформулировала свое мнение и при этом сразу удалила комментарий, чтобы написать новый. Но потом передумала и даже забыла об этом. Позже кто-то сделал скрин, начали искать в этих словах „зраду“, подписали меня. Но хочу прояснить, что мы никогда не поддерживали страну-террориста», — заявил Игорь.

Футболист подчеркнул, что они вместе с женой уехали из Крыма сразу после аннексии и никогда не поддерживали Россию.

«Как моя жена может поддерживать что-то связанное со страной-террористом, если она одна рожала практически в бомбоубежище? Моя вторая дочь вместе с моими родителями сидела под взрывами бомб в подвале в Чернигове. Они увиделись только через неделю, а я вообще находился в Турции. Никто не знал, увидимся ли мы вообще», — добавил спортсмен.

Также вратарь извинился за комментарий своей жены и заявил, что Крым — украинский.

«Человек просто неправильно выразил свои мысли, а дальше все разнеслось по сети. Хочу извиниться, если это кого-то обидело или кто-то неправильно все понял. Относительно того, чей Крым, здесь мнение однозначно. Крым был, есть и будет украинским. Это вообще не обсуждается в нашей семье. Мы верим в нашу победу и Украину. Слава Украине и слава ВСУ», — подытожил Литовка.

Как утверждает источник, Елена родилась в Севастополе и какое-то время жила в Москве. После знакомства с Игорем перебралась обратно в Севастополь, в начале февраля 2014 года они поженились, после аннексии Крыма пара неоднократно посещала полуостров, о чем свидетельствуют фотографии на странице Елены в Instagram.



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