УЕФА прокомментировал решение РФ включить крымские команды в чемпионат России 29 сентября, 23:53 УЕФА создал «особую зону» футбола в Крыму (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил запрет включить крымские команды в чемпионат России.



Как сообщает Спорт-Экспресс, пресс-служба организации «убедительно попросила» ознакомиться с этим решении, принятом еще в декабре 2014 года.

В своем комментарии УЕФА также отметил, что его исполнительный комитет запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года.

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«Чтобы этот регион считался „особой зоной“ для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — заключается в заявлении организации.

Недавно появилась информация, что два или три клуба могут попасть во вторую российскую лигу.

Ранее в ответ на возмущение России по поводу карты с презентации Евро-2024, на которой захваченный РФ Крым был обозначен территорией Украины, в УЕФА объяснили, что принадлежность полуострова установлена резолюцией Генассамблеи ООН, в связи с чем его изображение частью Украины является корректным и законным.