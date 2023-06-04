В Украине определились все участники еврокубков 4 июня, 17:45 Днепр-1 завоевал серебряные медали УПЛ (Фото:СК Днепр-1)

В воскресенье, 4 июня, завершился чемпионат Украины по футболу. И стали известны команды, которые будут представлять нашу страну в еврокубках.



Лига чемпионов

Чемпионом Украины стал донецкий Шахтер, который получит место сразу в групповом этапе турнира. Это стало возможным после того, как итальянский Интер гарантировал себе место в топ-4 Серии А.

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Также впервые в своей истории в ЛЧ сыграет Днепр-1. Клуб будет стартовать во втором квалификационном раунде турнира.

Лига Европы

Бронзовые медали и путевку в ЛЕ завоевала луганская Заря. Команда начнет выступления с третьего раунда квалификации.

Лига конференций

Здесь сыграют киевское Динамо и Ворскла. Полтавский клуб завоевал право сыграть в еврокубках лишь в последнем туре, после победы над Шахтером.

Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде, Ворскла — во втором.