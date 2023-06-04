В Украине определились все участники еврокубков
Днепр-1 завоевал серебряные медали УПЛ (Фото:СК Днепр-1)
В воскресенье, 4 июня, завершился чемпионат Украины по футболу. И стали известны команды, которые будут представлять нашу страну в еврокубках.
Лига чемпионов
Чемпионом Украины стал донецкий Шахтер, который получит место сразу в групповом этапе турнира. Это стало возможным после того, как итальянский Интер гарантировал себе место в топ-4 Серии А.
Также впервые в своей истории в ЛЧ сыграет Днепр-1. Клуб будет стартовать во втором квалификационном раунде турнира.
Лига Европы
Бронзовые медали и путевку в ЛЕ завоевала луганская Заря. Команда начнет выступления с третьего раунда квалификации.
Лига конференций
Здесь сыграют киевское Динамо и Ворскла. Полтавский клуб завоевал право сыграть в еврокубках лишь в последнем туре, после победы над Шахтером.
Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде, Ворскла — во втором.