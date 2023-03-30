Украинец Михаил Мудрик установил необычный рекорд в чемпионате Англии 30 марта, 17:49 Мудрик зимой перешел в Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Сайт Squawka, который специализируется на футбольной статистике, опубликовал символическую сборную самых быстрых игроков сезона в английской Премьер-лиге.



Самым быстрым полузащитником стал украинец Михаил Мудрик, который в январе перешел из Шахтера в Челси. В одном из матчей Мудрик развил скорость 36,63 км в час.

А самый быстрый футболист АПЛ — форвард Бреннан Джонсон из Ноттингем Форест, чей показатель 36,7 км/ч.

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Сборная самых быстрых игроков АПЛ

Вратарь: Гэвин Базуну (Саутгемптон, 36,62 км/ч).

Защитники: Диогу Дало (Манчестер Юнайтед, 35,76 км/ч), Кристоффер Аер (Брентфорд, 35,53 км/ч), Тайрон Мингз (Астон Вилла, 34,98 км/ч), Киран Тирни (Арсенал, 35,99 км/ч).

Полузащитники: Энтони Гордон (Ньюкасл, 36,61 км/ч), Матеус Нунес (Вулверхэмптон, 36,32 км/ч), Денис Закария (Челси, 36,09 км/ч), Михаил Мудрик (Челси, 36,63 км/ч).

Нападающие: Дарвин Нуньес (Ливерпуль, 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест, 36,7 км/ч).

Сборная самых быстрых игроков АПЛ / Фото: Squawka

Ранее Александр Усик заявил, что Михаил Мудрик может выиграть Золотой мяч — награду лучшему футболисту мира.