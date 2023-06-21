Новая цена: Лидер Шахтера стал самым дорогим игроком в УПЛ, звезды Динамо подешевели 21 июня, 18:10 Анатолий Трубин (Фото:УАФ)

Информационный Transfermarkt обновил цены игроков украинской Премьер-лиги.

Самым дорогим игроком чемпионата Украины стал голкипер Шахтера Анатолий Трубин, ценник которого вырос с 18 миллионов евро до 22.

Вратарь сборной Украины и Динамо Киев Георгий Бущан упал в цене на два миллиона. Что касается лидера полузащиты киевлян Николая Шапаренко, то его ценник снизился на миллион. Несмотря на это, они разделяют пятую строчку самых дорогих футболистов национального чемпионата.

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ТОП-5 самых дорогих футболистов УПЛ

1. Анатолий Трубин (Шахтер) — 22 миллиона евро

2. Николай Матвиенко (Шахтер) — 20 млн

3. Артем Довбик (Днепр-1) — 15 млн

4. Георгий Судаков (Шахтер) — 11 млн

5. Артем Бондареко (Шахтер) — 8 млн

5. Георгий Бущан (Динамо Киев) — 8 млн

5. Николай Шапаренко (Динамо Киев) — 8 млн

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины, выступающие в Англии, получили новый ценник.

Отметим, что Андрей Пятов признался, что недоволен своим положением в Шахтере.