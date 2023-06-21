Новая цена: Лидер Шахтера стал самым дорогим игроком в УПЛ, звезды Динамо подешевели
Анатолий Трубин (Фото:УАФ)
Информационный Transfermarkt обновил цены игроков украинской Премьер-лиги.
Самым дорогим игроком чемпионата Украины стал голкипер Шахтера Анатолий Трубин, ценник которого вырос с 18 миллионов евро до 22.
Вратарь сборной Украины и Динамо Киев Георгий Бущан упал в цене на два миллиона. Что касается лидера полузащиты киевлян Николая Шапаренко, то его ценник снизился на миллион. Несмотря на это, они разделяют пятую строчку самых дорогих футболистов национального чемпионата.
ТОП-5 самых дорогих футболистов УПЛ
1. Анатолий Трубин (Шахтер) — 22 миллиона евро
2. Николай Матвиенко (Шахтер) — 20 млн
3. Артем Довбик (Днепр-1) — 15 млн
4. Георгий Судаков (Шахтер) — 11 млн
5. Артем Бондареко (Шахтер) — 8 млн
5. Георгий Бущан (Динамо Киев) — 8 млн
5. Николай Шапаренко (Динамо Киев) — 8 млн
Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины, выступающие в Англии, получили новый ценник.
Отметим, что Андрей Пятов признался, что недоволен своим положением в Шахтере.