Луческу в пролете, тренер-сенсация победил: Итоги голосования за лучшего наставника УПЛ сезона-2022/23 26 июня, 09:23 Патрик Ван Леувен (Фото:ФК Заря)

Украинская Премьер-лига официально выбрала лучшего тренера по итогам прошедшего сезона, проведя голосование среди клубов.

Звание лучшего наставника получил представитель Зари Патрик Ван Леувен. Он вместе с командой завоевал бронзовые медали, опередив в гонке киевское Динамо. Специалист в голосовании набрал 32 балла.

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Следом за нидерландцем расположился тренер Шахтера Игор Йовичевич, у которого 23 очка. На третьем месте оказался специалист из Черноморца Роман Григорчук — 13 пунктов.

В пятерку лучших также вошли Виктор Скрипник из Ворсклы (10) и Александр Кучер с Днепра-1 (5).

Фото: УПЛ

Отметим, что в анкетировании назывались 10 тренеров. В топ-5 не вошли: Юрий Вернидуб (Кривбасс), Владимир Шаран (Минай), Юрий Гура (Александрия), Юрий Вирт (Верес) и Ярослав Вишняк (Колос).

Напомним, что по правилам клубы не имели возможности голосовать за своих тренеров команд.

Ранее сообщалось, что Заря отреагировала на возможный уход главного тренера в донецкий Шахтер.