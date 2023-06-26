Луческу в пролете, тренер-сенсация победил: Итоги голосования за лучшего наставника УПЛ сезона-2022/23
Патрик Ван Леувен (Фото:ФК Заря)
Украинская Премьер-лига официально выбрала лучшего тренера по итогам прошедшего сезона, проведя голосование среди клубов.
Звание лучшего наставника получил представитель Зари Патрик Ван Леувен. Он вместе с командой завоевал бронзовые медали, опередив в гонке киевское Динамо. Специалист в голосовании набрал 32 балла.
Следом за нидерландцем расположился тренер Шахтера Игор Йовичевич, у которого 23 очка. На третьем месте оказался специалист из Черноморца Роман Григорчук — 13 пунктов.
В пятерку лучших также вошли Виктор Скрипник из Ворсклы (10) и Александр Кучер с Днепра-1 (5).
Отметим, что в анкетировании назывались 10 тренеров. В топ-5 не вошли: Юрий Вернидуб (Кривбасс), Владимир Шаран (Минай), Юрий Гура (Александрия), Юрий Вирт (Верес) и Ярослав Вишняк (Колос).
Напомним, что по правилам клубы не имели возможности голосовать за своих тренеров команд.
Ранее сообщалось, что Заря отреагировала на возможный уход главного тренера в донецкий Шахтер.