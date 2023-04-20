Лига чемпионов: кто сыграет в полуфинальных парах турнира

20 апреля, 01:05
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МанСити прошел Баварию (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

МанСити прошел Баварию (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира.

Результаты четвертьфинальных матчей:

Реал (Испания) — Челси (Англия) — 2:0, 2:0.

Бенфика (Португалия) — Интер (Италия) — 0:2, 3:3.

Манчестер Сити (Англия) — Бавария (Германия) — 3:0, 1:1.

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Милан (Италия) — Наполи (Италия) — 1:0, 1:1.

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Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Реал — Манчестер Сити.

Милан — Интер.

Первые матчи следующего раунда состоятся 9−10 мая, ответные — 16−17 мая.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов

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