Лига чемпионов: кто сыграет в полуфинальных парах турнира
МанСити прошел Баварию (Фото:REUTERS/Heiko Becker)
Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира.
Результаты четвертьфинальных матчей:
Реал (Испания) — Челси (Англия) — 2:0, 2:0.
Бенфика (Португалия) — Интер (Италия) — 0:2, 3:3.
Манчестер Сити (Англия) — Бавария (Германия) — 3:0, 1:1.
Милан (Италия) — Наполи (Италия) — 1:0, 1:1.
Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Реал — Манчестер Сити.
Милан — Интер.
Первые матчи следующего раунда состоятся 9−10 мая, ответные — 16−17 мая.