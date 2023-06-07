Новый тренер сборной Украины: кто вошел в штаб Реброва и насколько подписан контракт

7 июня, 12:52
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Сегодня, 7 июня в столичном Доме футбола был представлен новый главный тренер национальной сборной Украины.

Главную команду страны накануне ее июньского сбора возглавил Сергей Ребров — один из ведущих гвардейцев и бомбардиров в истории сборной, зарекомендовавший себя с лучшей стороны и на тренерском поприще — как в Украине, так и за рубежом, сообщает УАФ.

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Ребров будет готовить сборную Украины к ближайшим матчам — товарищеском с Германией, который состоится 12 июня, а также отборочных поединков Евро-2024 с командами Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Контракт со специалистом заключен до 30 июля 2026 года.

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Тренерский штаб Сергея Реброва в сборочной Украины:

  • Висенте Гомес (отвечает за физическую и тактическую подготовку игроков сборной);
  • Альберто Босх (будет отвечать за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и других команд);
  • Унаи Мельгоса (будет отвечать за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных);
  • Глеб Платов (тренер-аналитик);
  • Рустам Худжамов (тренер вратарей).

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров

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