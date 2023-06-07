Новый тренер сборной Украины: кто вошел в штаб Реброва и насколько подписан контракт 7 июня, 12:52 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Сегодня, 7 июня в столичном Доме футбола был представлен новый главный тренер национальной сборной Украины.



Главную команду страны накануне ее июньского сбора возглавил Сергей Ребров — один из ведущих гвардейцев и бомбардиров в истории сборной, зарекомендовавший себя с лучшей стороны и на тренерском поприще — как в Украине, так и за рубежом, сообщает УАФ.

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Ребров будет готовить сборную Украины к ближайшим матчам — товарищеском с Германией, который состоится 12 июня, а также отборочных поединков Евро-2024 с командами Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Контракт со специалистом заключен до 30 июля 2026 года.

Тренерский штаб Сергея Реброва в сборочной Украины:

Висенте Гомес ( отвечает за физическую и тактическую подготовку игроков сборной);

Альберто Босх ( будет отвечать за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и других команд);

Унаи Мельгоса ( будет отвечать за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных);

Глеб Платов ( тренер-аналитик);

Рустам Худжамов ( тренер вратарей).

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