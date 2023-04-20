«Шовковскому еще рановато». Легенда украинского футбола назвал своих фаворитов на замену Луческу в Динамо 20 апреля, 15:51 Сабо считает, что Шовковский пока не готов возглавить Динамо (Фото:ФК Динамо)

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо назвал претендентов, которые могут заменить Мирча Луческу в должности главного тренера киевского Динамо.

По мнению Сабо, на должность наставника Динамо больше всего подходят экс-тренер полтавской Ворсклы и бывший игрок киевского клуба Юрий Максимов, а также нидерландец Патрик ван Леувен, возглавляющий луганскую Зарю, сообщает FanDay.

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Также Сабо вспомнил бывшего вратаря Динамо Александр Шовковского, работающего в тренерском штабе киевлян, но, по словам Йожефа, ему пока не хватает опыта для работы главным тренером бело-синих.

«Шовковский имеет хороший опыт футболиста, он был отличным вратарем. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немного рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас делает.

Посмотрим, что будет. Я считаю, что сейчас на роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен, - сказал Сабо.

Ранее Мирча Луческу рассказал о проблемах со здоровьем и не исключил, что может досрочно покинуть Динамо.