Есть два варианта. Журналист назвал претендентов на должность главного тренера сборной Украины по футболу

30 сентября, 22:33
Поделиться:
Нынешний контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца текущего года (Фото:УАФ)

Нынешний контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца текущего года (Фото:УАФ)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассматривает два кандидатуры на должность главного тренера сборной команды страны, сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Так, претендентами на пост являются нынешний наставник «сине-желтых» Александр Петраков и Сергей Ребров, возглавляющий Аль-Айн из ОАЭ.

При этом приоритетным кандидатом для руководства УАФ является второй из них. Петраков же может продолжить работать со сборной, если не будет подписан контракт с Ребровым.

Видео дня

Читайте также:
«Вы сделали все, что могли». Появилось видео из раздевалки сборной Украины после матча с Шотландией

Не исключено, что временно возглавить «сине-желтых» может один из тренеров Аль-Айна Висенте Гомес. Он будет временно исполняющим обязанности главного тренера до того момента, пока Ребров не покинет Аль-Айн.

Нынешний контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца текущего года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира и подняться в элитный дивизион Лиги наций.

Сообщалось, что Петраков эмоционально отреагировал на вопрос о своем будущем в сборной Украины.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол УАФ Сборная Украины Сергей Ребров Александр Петраков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X