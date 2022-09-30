Есть два варианта. Журналист назвал претендентов на должность главного тренера сборной Украины по футболу 30 сентября, 22:33 Нынешний контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца текущего года (Фото:УАФ)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассматривает два кандидатуры на должность главного тренера сборной команды страны, сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Так, претендентами на пост являются нынешний наставник «сине-желтых» Александр Петраков и Сергей Ребров, возглавляющий Аль-Айн из ОАЭ.

При этом приоритетным кандидатом для руководства УАФ является второй из них. Петраков же может продолжить работать со сборной, если не будет подписан контракт с Ребровым.

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Не исключено, что временно возглавить «сине-желтых» может один из тренеров Аль-Айна Висенте Гомес. Он будет временно исполняющим обязанности главного тренера до того момента, пока Ребров не покинет Аль-Айн.

Нынешний контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца текущего года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира и подняться в элитный дивизион Лиги наций.

Сообщалось, что Петраков эмоционально отреагировал на вопрос о своем будущем в сборной Украины.