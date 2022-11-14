Лучший футболист мира назвал главного фаворита чемпионата мира-2022 в Катаре

14 ноября, 14:13
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Карим Бензема (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Карим Бензема (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Обладатель Золотого мяча француз Карим Бензема назвал сборную Бразилии главным фаворитом предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

Слова лучшего футболиста мира приводит Get French Football News.

«Сборная Бразилии, конечно — фаворит чемпионата мира в Катаре. Там выступают мои партнеры по Реалу Родриго и Винисиус — и от их действий в атаке будет зависеть довольно многое.

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Но также нельзя не отметить, что сильны и Аргентина с Лионелем Месси, и сборная Испании — тренерская команда Луиса Энрике. Безусловно, и нашу сборную Франции нельзя списывать со счетов", — сказал Карим.

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ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Игры примут восемь стадионов в пяти городах.

Ранее легенда мирового футбола бразилец Пеле также назвал своих соотечественников главными претендентами на победу на ЧМ-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси Карим Бензема Катар ЧМ-2022 Сборная Испании Сборная Франции Сборная Бразилии Сборная Аргентины

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