ЧМ-2022 в Катаре. Месси назвал двух главных фаворитов турнира
Месси заявил, что сборная Аргентины прибыла в Катар в хорошей форме (Фото:Лионель Месси/Instagram)
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал двух главных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.
Слова 35-летнего нападающего приводит Marca.
Так, Месси отметил, что все команды, которые выступят на ЧМ-2022, являются непростыми соперниками.
Также аргентинец заявил, что его сборная прибыла в Катар в хорошей форме, но, по его словам, ему и партнерам важно не поддаваться настроениям и не причислять себя к фаворитам турнира.
«Думаю, что у Франции, несмотря на травмы, — громадный потенциал. У них — много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже выигрывали чемпионат мира.
У Бразилии есть группа высококачественных игроков. У них есть девятка, есть Неймар", — заявил Лионель.
Ранее обладатель Золотого мяча француз Карим Бензема назвал сборную Бразилии главным фаворитом ЧМ-2022.