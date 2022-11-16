ЧМ-2022 в Катаре. Месси назвал двух главных фаворитов турнира 16 ноября, 11:56 Месси заявил, что сборная Аргентины прибыла в Катар в хорошей форме (Фото:Лионель Месси/Instagram)

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал двух главных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.



Слова 35-летнего нападающего приводит Marca.

Так, Месси отметил, что все команды, которые выступят на ЧМ-2022, являются непростыми соперниками.

Также аргентинец заявил, что его сборная прибыла в Катар в хорошей форме, но, по его словам, ему и партнерам важно не поддаваться настроениям и не причислять себя к фаворитам турнира.

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«Думаю, что у Франции, несмотря на травмы, — громадный потенциал. У них — много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже выигрывали чемпионат мира.

У Бразилии есть группа высококачественных игроков. У них есть девятка, есть Неймар", — заявил Лионель.

Ранее обладатель Золотого мяча француз Карим Бензема назвал сборную Бразилии главным фаворитом ЧМ-2022.